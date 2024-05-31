رفسة حصان تتسبب في كسر جمجمة طفل في الدقهلية

أُصيب طفل بإصابات بالغة وكسر مضاعف في الجمجمة، إثر ركله من حصان "رفسة" بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى المستشفى لوضعه تحت المتابعة الصحية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المطرية المركزي لمأمور مركز شرطة المطرية، بوصول طفل في حالة خطرة، بادعاء ركلة من حصان، وحالته غير مستقرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معتز جمال، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وصول الطفل إياد محمد النجار، 8 أعوام، مقيم بالمطرية، في حالة خطرة إثر ركله من حصان. وبالفحص المبدئي، تبين وجود كسر مضاعف في الجمجمة، وتم وضع الطفل داخل غرفة العناية لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.