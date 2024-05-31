عمر خيرت يهدي محبيه حفلاً موسيقياً مجانياً احتفالاً بمرور 40 عاماً على مسيرته

في سابقة هي الأولى من نوعها، أهدى الموسيقار عمر خيرت جمهوره ومحبيه حفلاً موسيقياً مجانياً في إحدى نوادي التجمع الخامس، وذلك تقديراً لجموع محبيه من مختلف الأعمار والفئات.

الحفل الذي شهد اقبالاً جماهيرياً كبيراً رفع شعار "كامل العدد"، ووصل عدد الحضور إلى 3 آلاف محب لموسيقى عمر خيرت، جزء من حدث فني استثنائي.

الجمهور الذي حضر الحفل مساء اليوم "الخميس"، لم يقتصر على النخبة، بل شمل مختلف الشرائح والفئات المجتمعية، مما يعكس التأثير العميق والواسع لموسيقى الفنان الكبير.

جاء الحفل تزامناً مع احتفال الموسيقار الكبير بمرور ٤٠ عامًا على مسيرته الفنية الزاخرة بالنجاحات والإنجازات، وتزين مدخل الحفل بمجموعة كبيرة من صور الفنان الكبير في مختلف مراحله العمرية، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية أمامها.

عمر خيرت هو واحد من أهم الموسيقيين في العالم العربي، وصاحب علامة بارزة في تاريخ الفن. تزخر مسيرته الفنية الممتدة بالعديد من المحطات الهامة والنقلات الفارقة في حياته المهنية، واستطاع أن يعبر بعزفه عن أحلام البسطاء، على شكل لوحات موسيقية تداعب الحواس وتلامس القلوب.

موسيقاه تأخذ المستمعين في رحلة من التأمل والخيال، تفتح لهم آفاقاً جديدة وتجعلهم يعيشون في عالم من السحر والجمال، وكأنه يعزف على أوتار القلوب والأرواح، ملهماً الأجيال ومعبراً عن تطلعاتهم وأحلامهم.

حفلات عمر خيرت ليست مجرد فعاليات، بل هي تجارب فنية ترتقي بالموسيقى إلى مستويات فنية متقدمة. نجاح حفلاته كان مصدر إلهام للعديد من الموسيقيين الآخرين، حيث فتح الباب لهم لتقديم حفلات موسيقية خاصة تعتمد على الآلات الموسيقية فقط.