أشرف صبحي يحضر مران المنتخب

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خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ثاني تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك في مران المنتخب 24 لاعبًا، بينما أدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

وحضر مران منتخب مصر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وجمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وعامر حسين، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المسابقات.

كما حضر المران حلمي مشهور، وإيهاب الكومي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، بجانب وليد عيد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، الذي يستضيف مواجهة بوركينا فاسو القادمة.