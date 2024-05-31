 ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36 ألفا و284 شهيدا - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36 ألفا و284 شهيدا

غزة - قنا
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 8:40 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 8:40 م

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفا و284 شهيدا، بالإضافة إلى 82 ألفا و57 مصابا.

وأضافت الصحة في غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي، ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا، بالإضافة إلى 280 مصابا.

وأوضحت أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 238 على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

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