3 وفيات و20 مصابا في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين غير نظاميين في تونس

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توفي ثلاثة مهاجرين غير نظاميين وأصيب 20 آخرون في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهم جنوب تونس، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة.

ولقي الضحايا حتفهم في حادث مرور صباح اليوم الجمعة على الطريق الرابط بين منطقتي حاسي الفريد وسيدي عيش بولاية قفصة جنوب غرب البلاد.

وقال مصدر طبي لإذاعة قفصة المحلية، إن ثلاثة مهاجرين من بين المصابين، حالتهم خطيرة.

وأفاد بأن جميع المهاجرين ومن بينهم أطفال، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وحسب بيانات الداخلية التونسية، فإن أكثر من 32 ألف مهاجر جنوبي الصحراء في البلاد ،من بينهم 23 ألفا متواجدون بصفة غير قانونية وأغلبهم يريدون عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية بحثا عن فرص أفضل للحياة.

وتضغط إيطاليا الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.