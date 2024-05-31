قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تتدخل لإقرار حزم اجتماعية جديدة كلما سنحت ‏الفرصة، مع الأخذ في الاعتبار «الضغوط الكبيرة جدًا التي تواجهها الموازنة العامة»، ذاكرا أن ‏‏«جميع تصحيحات الوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة؛ يصب في الموازنة العامة للدولة».‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء ‏الخميس، أن الفكرة تدور حول التوازن بين الإيرادات والمصروفات، موضحا أنه كلما زادت ‏المصروفات دون زيادة الإيرادات ينشأ عجز كبير؛ تضطر المالية لتمويله عن طريق الاقتراض.‏

وأوضح أن المالية تسعى لزيادة الإيرادات وترشيد المصروفات لضمان عدم زيادة الأعباء على ‏المواطنين، قائلا: «لا نريد الاقترض لتمويل هذا العجز بين الإيرادات والمصروفات، ونعمل على ‏تنمية الإيرادات غير الضريبية؛ حتى نتجنب الإثقال على المواطنين، وفي نفس الوقت نرشد ‏المصروفات».‏

وأكد أن الدولة تتدخل للتخفيف عن المواطنين عبر حزم الحماية الاجتماعية، والتي كانت أخرها ‏أكتوبر من العام الماضي ومارس من العام الجاري، قائلا: «نحن لا نتأخر، تدخلنا في أكتوبر ثم ‏مارس لنتفاعل مع أوضاع المواطنين، لكن في النهاية علينا مسئولية أمام ربنا والمواطنين بنحقق ‏تنمية، وفي نفس الوقت نحاول نخفف من الأثر على المواطن».‏

وكشف عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تجاوزت 60%؛ نتيجة الأوضاع الإقليمية في ‏البحر الأحمر، مضيفا أنه على الرغم من تأثر بعض أنواع الإيرادات بالأوضاع الاقتصادية، إلا ‏أن هناك تحسنا في بعض أنواع الإيرادات الأخرى.‏