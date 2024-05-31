انطلاق المرحلة الثالثة «الشباب تقود» للقيادات الشبابية بالمنيا

شهدت محافظة المنيا انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مؤتمر "الشباب تقود"، بمكتبة مصر العامة، بحضور القيادات الشبابية بالمحافظة، تحت رعاية فريق شباب وطن التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

حضر المؤتمر البرلمانية الدكتورة رشا المهدي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نجاح التلاوي، مقرر فرع القومي للمرأة بالمنيا، والدكتورة هبة أبو زيد، مدير وحدة ذوي الإعاقة بمكتبة مصر، وشباب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم الاستماع لتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لمؤمن حسين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب وطن، الذي رحب بالقيادات الشبابية وأثنى على جهودهم في الفترة الحالية.

ثم ألقت الدكتورة نجاح التلاوي كلمة تناولت فيها أسس تنمية مهارات الشباب ليكونوا قادرين على مواكبة العصر وبناء جيل جديد من الشباب سياسياً واجتماعياً، وتحدثت الدكتورة نهال حجازي عن كيفية صنع القرار.

أكد رئيس الأمناء أن مبادرة "الشباب تقود" تمسّ مستقبل مصر، حيث تهدف إلى تمكين الشباب سياسياً وتنفيذياً.

وأوضح أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية وطاقتها المتدفقة وأملها في حاضر أفضل ومستقبل مزدهر، مشيراً إلى أن الشباب يتمتع بالطاقة والحماس والقدرة على الابتكار، مما يجعلهم محركاً أساسياً للتغيير والتقدم.

وأضاف أن المؤسسة ستقوم بعمل برامج تدريبية متنوعة لتمكين الشباب في الحياة السياسية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً ضرورة حجز الشباب للمشاركة في هذه البرامج.

من جانبه، أكد محمد علي عبد المنعم، المستشار الإعلامي لشباب وطن، أن المرحلة الثالثة من "الشباب تقود" تعد فكرة رائدة في مجال تنمية الشباب وتوعيتهم وتأهيلهم لسوق العمل سياسياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن المؤسسة تمتلك رؤية وأفكاراً جديدة تساهم في إثراء عملية صنع القرار وإيجاد حلول إبداعية للتحديات التي تواجهنا.

وأشار عبد المنعم إلى أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية والتنفيذية تعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وتساعدهم على اكتساب مهارات القيادة وصنع القرار.

واختتم المؤتمر بعدة توصيات منها: توفير فرص التعليم والتدريب للشباب لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة في الحياة العامة، ودعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المجالات السياسية والتنفيذية والمجتمعية، وإزالة العقبات التي تواجه مشاركة الشباب، مثل القوانين والأنظمة التي تمنعهم من الترشح للانتخابات أو تولي المناصب القيادية.

وفي ختام كلمته، أكد المنسق الإعلامي أن تمكين الشباب هو مسؤولية الجميع من حكومة ومجتمع مدني وأفراد، داعياً الجميع للعمل معاً لبناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزخر بالإبداع والابتكار والتقدم، موجهاً التحية إلى كل الشباب الحاضرين، قائلاً: "أنتم المستقبل، وأنتم الأمل، وأنتم القيادة التي ستقود بلدنا إلى مستقبل أفضل".