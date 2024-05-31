سياحة ومصايف الإسكندرية: نسبة إشغال الشواطئ أكثر من 60%

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسبة إشغال الشواطئ اليوم الجمعة تصل إلى أكثر من 60%، وتم رفع الراية الخضراء على القطاعين الشرقي والغربي.

وأكد عبد الرازق، في بيان اليوم الجمعة، أن تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في جميع الشواطئ؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، موضحًا جاهزيتها مع تواجد طاقم الإنقاذ بالكامل ووسائل الإنقاذ السريع وكذلك الخط العائم الذي يحدد المساحة الآمنة بالشاطئ.

وشدد عبد الرازق على الاهتمام بنظافة الشاطئ العامة، ودورات المياه على وجه الخصوص، والتأكد من تواجد الكاميرات والتي تستخدم في مراقبة الشاطئ وجاهزية وحدات الإسعاف.