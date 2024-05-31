قال الفنان أحمد آدم، إن فيلم "تاني تاني" الذي يشارك في بطولته، مناسب للأسرة كونه يقدم كوميديا لطيفة من خلال المواقف التي تجمعه بباقى الأبطال، ومنهم غادة عبد الرازق وبيومى فؤاد.

وأشار آدم في تصريحات صحفية أن فيلم "تاني تاني" يقدمه بشكل مختلف ومغاير تماما عن أعماله السابقة، حيث يقدم فيه كوميديا الموقف، موضحا أن هذا ما يميز الفيلم الذى يعتمد على الصراعات المليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية مع غادة عبد الرازق وكذلك بيومي فؤاد في إطار حدوتة خفيفه ومناسبة لجمهور السينما.

يذكر أن أحداث فيلم "تاني تاني" تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

ومن شخصيات فيلم "تاني تاني" محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل، وهو شقيق هدى (غادة عبد الرازق) الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.