 الجيش السوداني يعلن مقتل 7 من جنوده وإصابة 28 آخرين في معارك مع الدعم السريع - بوابة الشروق
الجمعة 31 مايو 2024 6:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجيش السوداني يعلن مقتل 7 من جنوده وإصابة 28 آخرين في معارك مع الدعم السريع

الخرطوم - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 6:19 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 6:19 م

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، وصوله إلى عمق تواجد "قوات الدعم السريع" في مدينة بحري ومنطقة الحلفايا شمال العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش في بيان عبر صفحته على موقع فيسوك: "نفذت قواتكم عملية نوعية ناجحة فجر اليوم، أدت إلى تدمير عدد كبير من آليات العدو وخلفت العديد من الهلكى من قادة وعناصر مليشيا آل دقلو الإرهابية، كما تمكنت القوات من الوصول إلى عمق العدو في منطقة بحري والحلفايا".

كما أعلن الجيش السوداني عن مقتل 7 من جنوده وإصابة 28 آخرين في المعارك.

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع، عبر حسابها على منصة "إكس" أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز (أبابيل) للجيش السوداني "كانت تقصف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان في مدن السودان المختلفة"، مشيرة إلى أن عملية إسقاط الطائرة الحربية تأتي "ضمن معارك عسكرية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك