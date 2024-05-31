تموين الإسكندرية: تحرير 143 محضر خلال حملات تموينية على المخابز البلدية

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قال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 143 محضرا خلال حملات تموينية متزامنة على المخابز البلدية، اليوم الجمعة، حيث شنت إدارة التموين أكبر عدد حملات أسفرت عن تحرير 48 محضرا لمخابز بلدية مخالفة.

ونفذت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة، حملة أسفرت عن تحرير 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، كما نفذت إدارة تموين وسط بحملة أسفرت عن تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة.

وشنت إدارة تموين شرق بحملة أسفرت عن تحرير 34 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، فيما قامت إدارة تموين العامرية بحملة أسفرت عن تحرير 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة، ونفذت إدارة تموين برج العرب بحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.