اتهام نائب برلماني من البديل الألماني بإثارة الفتن وغسل الأموال

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وجه مكتب المدعي العام في مدينة فورتسبورج الألمانية، اليوم الجمعة، اتهامات ضد دانييل هاليمبا عضو البرلمان الإقليمي لولاية بافاريا والمنتمي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، للاشتباه في إثارته الفتن وغسل الأموال.

وجاء في صحيفة الدعوى، المؤلفة من 14 صفحة، أن هاليمبا - 22 عاما متهم بالتحريض وغسل الأموال والإكراه ومحاولة الإكراه، فضلا عن استخدام رموز تنظيمات غير دستورية وإرهابية والإضرار بالممتلكات.

وكان برلمان ولاية بافاريا قد رفع بالفعل الحصانة البرلمانية عن هاليمبا في نهاية أبريل الماضي.

وفي الوقت نفسه طلب المجلس التنفيذي الاتحادي لحزب البديل من أجل ألمانيا البدء في إجراءات طرد هاليمبا بسبب انتهاكات محتملة للائحة الحزب.

وكان هاليمبا نفى مرارا هذه الاتهامات، وأعلن محاميه اليوم الجمعة أن مكتب المدعي العام، اضطر بالفعل إلى إسقاط أجزاء كبيرة من التحقيق الأصلي.

وأضاف محاميه أنه يتعين أن يتم تبرئة موكله من التهم الموجهة إليه الآن.

وأعلن هاليمبا في ديسمبر الماضي أنه سوف يستقيل من جميع المناصب الحزبية ويعلق عضويته في الحزب، حتى إيضاح الاتهامات.