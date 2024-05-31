 مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يرفض شغل منصب سفير لدى أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يرفض شغل منصب سفير لدى أمريكا

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 8:45 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 8:45 م

رفض جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، تولى منصب سفير لبلاده لدى الولايات المتحدة، بعد انتهاء فترة عمله بالمنظمة الدولية هذا الصيف.

ووفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى موقعها على الأنترنت (واي نت) اليوم الجمعة، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء اليوم أنه تم عرض منصب سفير على إردان لدى الولايات المتحدة، ولكنه رفض واختار العودة إلى إسرائيل لـ"اعتبارات عائلية".

وأشار البيان إلى أنه"(إردان) يعتزم مواصلة استخدام تجربته الواسعة ومهاراته من أجل تقوية دولة إسرائيل فى المستقبل".


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