ترامب يسعى للحصول على تبرعات بعد الادانة: أنا سجين سياسي

في أعقاب إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتزوير سجلات مالية في محاكمته بتهمة الرشوة، طالبت حملته للانتخابات الرئاسية أنصاره بالتبرع، معلنة ان ترامب "سجين سياسي".

ونقل موقع تبرعات الجمهوريين عن ترامب قوله بعد وقت قصير من تلاوة قرار الإدانة بالمحكمة "لقد تمت إدانتي للتو في محاكمة مطاردة ساحرات سياسية مزورة: لم أفعل أي شيء خاطئ"، بدون أن يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.

وتابع " أعلم بما أنكم بجانبي، فإننا سوف نفوز، وسوف نعود للبيت الأبيض ونجعل من أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

ووجدت هيئة محلفين في نيويورك يوم الخميس أن ترامب مذنب بتزوير سجلات مالية في محاكمة تتعلق بإخفاء مدفوعات مالية لشراء صمت ممثلة إباحية في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016، مما جعله أول رئيس أمريكي سابق يدان بارتكاب جريمة جنائية.

وتم توجيه 34 تهمة جنائية لترامب، الذي يسعى للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تتعلق بتزوير سجلات مالية في إطار مخطط يشمل محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء رشوة قدرها 130 ألف دولار قدمت إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

ومن المقرر أن يعلن القاضي خوان ميرشان عقوبة ترامب في 11 تموز/يوليو المقبل، ويواجه الرئيس السابق عقوبة بالسجن قد تصل إلى عدة سنوات كحد أقصى، لكن معظم الخبراء القانونيين يتوقعون أن يحصل على غرامة فقط.

ومن المتوقع أن يتنافس ترامب (77 عاما) ضد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن (81 عاما) في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبعد صدور الحكم في نيويورك، حث فريق حملة بايدن مؤيديه على التبرع بسخاء للديمقراطيين، محذرا من أنه من المتوقع أن يجمع ترامب تبرعات قياسية ويستخدم الأموال في حملته الانتخابية.