مراكز شباب المنيا تختتم اللقاءات التثقيفية للتربية الإيجابية وتعديل السلوك تحت شعار حماية الجيل

أعلن مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، عن اختتام فعاليات المشروع القومي "اللقاءات التوعية في التربية الإيجابية وتعديل السلوك" في مركز شباب البرجاية بمشاركة أكثر من 200 طليع وطليعة على مدار يومين. يهدف البرنامج إلى نشر روح الولاء والانتماء والسلام بين الأجيال، وتعزيز التربية الإيجابية وتعديل السلوك الإنساني، والحد من العنف والتنكر بين الأطفال في مختلف مراحلهم، والوقاية من الإدمان والمخدرات.

تضمنت الفعاليات محاضرة قدمها الدكتور محمود عبد البديع، الاختصاصي النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، حيث شرح مراحل الطفولة والمراهقة والتحديات التي يواجهها الشباب في هذه المراحل، وكيفية التصدي للمشاكل النفسية والاكتئاب ومكافحة الإدمان، وتبني أساليب التربية الإيجابية لتعديل السلوك الإنساني بين أفراد الأسرة.

تم تنفيذ ورش عمل تفاعلية من قبل الأستاذة شذى ياسر، مدربة في وزارة الشباب والرياضة، حول أنواع العنف وكيفية التعامل معها، بما في ذلك العنف اللفظي، والعنف الجسدي، والعنف الاجتماعي.

أقيم أيضًا عرض مسرحي بعنوان "السلوك الإيجابي وتأثيره على الفرد والمجتمع"، من تقديم عمرو أحمد، مسرح العرائس.