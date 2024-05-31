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شن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفا إياه بأنه «أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب مساء الجمعة، غداة إدانته بـ34 تهمة جنائية تتعلق بقضية «أموال الصمت».

وقال: «نحن نتعامل مع حكومة فاسدة.. ولدينا دولة فاسدة.. والانتخابات فاسدة.. أعتقد أنهم يكرهون بلادنا».

وتابع ترامب مخاطبًا أنصاره: «بايدن شخص عديم الكفاءة، وهو الأكثر غباءً على الإطلاق، ولم يكن صادقا أو أمينا أبدًا».

وأضاف مهاجما السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي: «انظروا إلى الطريقة التي يعامل بها الصين وروسيا والعديد من الدول الأخرى.. لقد دفع له الملايين من زوجة عمدة موسكو.. إنه لخطر كبير على بلادنا».

ورأى ترامب أن الطريقة الوحيدة التي تمكن بايدن من الفوز بالانتخابات الرئاسية هي «فعل ما فعله»، في إشارة إدانته بـ 34 تهمة، معقبا: «لكنني سأقاتل حتى النهاية».

وأدانت هيئة محلفين في محكمة بنيويورك، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم الـ 34 المتعلقة بتزوير سجلات تجارية.

وتعود تفاصيل القضية، المعروفة إعلاميا باسم «أموال الصمت»، إلى شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 للتستر على علاقة جنسية مزعومة بينهما.

واتهم الادعاء ترامب، بالمشاركة في مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتورط في خطة غير قانونية لقمع معلومات سلبية تضمنت إخفاء دفع أموال مقابل صمت الممثلة الإباحية.