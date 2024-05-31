كشف ملابسات العثور على جثة فتاة ملقاة في أرض زراعية بالفيوم

تمكنت مباحث الفيوم من كشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة في أرض زراعية بمنطقة منشأة عبد الله، وتبين أن والدها قتلها انتقاماً لشرفه. تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة ملقاة في أرض زراعية بمنطقة منشأة عبد الله.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة تحت إشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم. وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم، بعد معاينة الجثة التي تبين وجود آثار حبل حول عنق القتيلة، أنه بعد تكثيف جهود البحث تبين أن المتهم والدها وقام بقتلها انتقاماً لشرفه بعد معرفة زواجها عرفياً من مسجل خطر. تم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من إلقاء القبض على المتهم بقتل ابنته وإلقاء الجثة في أرض زراعية بمنطقة منشأة عبد الله بدائرة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.