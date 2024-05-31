 إيطاليا تعيد نقاط التفتيش الحدودية قبل قمة مجموعة السبع - بوابة الشروق
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إيطاليا تعيد نقاط التفتيش الحدودية قبل قمة مجموعة السبع

روما - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 5:16 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 5:16 م

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الجمعة، أنه سوف يعاد تطبيق نقاط التفتيش على حدود البلاد خلال الفترة التي تسبق قمة مجموعة الدولة الصناعية السبع الكبرى المقبلة.

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم تعليق العمل باتفاقية شنجن على حدود إيطاليا، خلال الفترة من 5 وحتى 18 يونيو المقبل.

وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.

وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة، ومن المقرر أن تستضيف القمة في الفترة من 13 وحتى 15 يونيو في بورجو إجنازيا بمنطقة أبوليا، في جنوب البلاد.

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