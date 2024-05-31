أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع ظاهرة ‏الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمنع ظاهرة الغش وضمان سير الامتحانات بنزاهة‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الخميس، إنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية؛ لتفتيش الطلاب على أبواب دخول ‏المدارس قبل أداء الامتحانات‎.‎

وأكد أن التفتيش سيطبق على جميع الطلاب، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون دخول اللجنة في ‏الموعد المحدد لتجنب التفتيش، قائلا: «أولادنا أوقات بيعملوا حاجات كدا، ميرضاش يدخل إلا ‏الساعة 9 علشان يدخل بسرعة على اللجنة بدون ما يتفتش، لأ إحنا هنفتشك يعني هنفتشك». ‏

وأكد أن حيازة الطالب للهاتف المحمول داخل لجنة الامتحان، حتى لو كان مغلقًا؛ تعد «جريمة»، ‏مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين ‏جميع الطلاب.‏

وذكر «حجازي» أن الصالح العام يقتضي أن يجيب كل طالب على أسئلة الامتحان وفقًا لمجهوده ‏ومدى تحصيله الدراسي طوال العام، لافتا أنه سيتم البدء بفتح أبواب المدارس في الثامنة والنصف ‏لبدء التفتيش، على أن يكون دخول اللجنة قبل 10 دقائق من الامتحان لتسجيل البيانات.‏

وشدد على ضرورة التزام الطلاب بمجموعة الضوابط والسلوكيات الخاصة بالامتحانات المدونة ‏على رقم الجلوس، مؤكدا أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض الطالب للمساءلة‎. ‎

ودعا الطلاب إلى تظليل رقم الجلوس المكون من 6 أرقام بدوائر بشكل واضح، وذلك لضمان ‏قراءته إلكترونيًا، ناصحا إياهم بمشاهدة الفيديو التوضيحي على موقع الوزارة، والذي يوضح ‏بالتفصيل كيفية تظليل رقم الجلوس بشكل صحيح‎.