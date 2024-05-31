أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع ظاهرة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمنع ظاهرة الغش وضمان سير الامتحانات بنزاهة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية؛ لتفتيش الطلاب على أبواب دخول المدارس قبل أداء الامتحانات.
وأكد أن التفتيش سيطبق على جميع الطلاب، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون دخول اللجنة في الموعد المحدد لتجنب التفتيش، قائلا: «أولادنا أوقات بيعملوا حاجات كدا، ميرضاش يدخل إلا الساعة 9 علشان يدخل بسرعة على اللجنة بدون ما يتفتش، لأ إحنا هنفتشك يعني هنفتشك».
وأكد أن حيازة الطالب للهاتف المحمول داخل لجنة الامتحان، حتى لو كان مغلقًا؛ تعد «جريمة»، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وذكر «حجازي» أن الصالح العام يقتضي أن يجيب كل طالب على أسئلة الامتحان وفقًا لمجهوده ومدى تحصيله الدراسي طوال العام، لافتا أنه سيتم البدء بفتح أبواب المدارس في الثامنة والنصف لبدء التفتيش، على أن يكون دخول اللجنة قبل 10 دقائق من الامتحان لتسجيل البيانات.
وشدد على ضرورة التزام الطلاب بمجموعة الضوابط والسلوكيات الخاصة بالامتحانات المدونة على رقم الجلوس، مؤكدا أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض الطالب للمساءلة.
ودعا الطلاب إلى تظليل رقم الجلوس المكون من 6 أرقام بدوائر بشكل واضح، وذلك لضمان قراءته إلكترونيًا، ناصحا إياهم بمشاهدة الفيديو التوضيحي على موقع الوزارة، والذي يوضح بالتفصيل كيفية تظليل رقم الجلوس بشكل صحيح.