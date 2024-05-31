 وزير التعليم لبعض طلاب الثانوية: لا تراهن على التأخير.. هنفتشك يعني هنفتشك - بوابة الشروق
الجمعة 31 مايو 2024 6:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزير التعليم لبعض طلاب الثانوية: لا تراهن على التأخير.. هنفتشك يعني هنفتشك

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 4:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 4:46 ص

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع ظاهرة ‏الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمنع ظاهرة الغش وضمان سير الامتحانات بنزاهة‎.‎
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الخميس، إنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية؛ لتفتيش الطلاب على أبواب دخول ‏المدارس قبل أداء الامتحانات‎.‎
وأكد أن التفتيش سيطبق على جميع الطلاب، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون دخول اللجنة في ‏الموعد المحدد لتجنب التفتيش، قائلا: «أولادنا أوقات بيعملوا حاجات كدا، ميرضاش يدخل إلا ‏الساعة 9 علشان يدخل بسرعة على اللجنة بدون ما يتفتش، لأ إحنا هنفتشك يعني هنفتشك». ‏
وأكد أن حيازة الطالب للهاتف المحمول داخل لجنة الامتحان، حتى لو كان مغلقًا؛ تعد «جريمة»، ‏مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين ‏جميع الطلاب.‏
وذكر «حجازي» أن الصالح العام يقتضي أن يجيب كل طالب على أسئلة الامتحان وفقًا لمجهوده ‏ومدى تحصيله الدراسي طوال العام، لافتا أنه سيتم البدء بفتح أبواب المدارس في الثامنة والنصف ‏لبدء التفتيش، على أن يكون دخول اللجنة قبل 10 دقائق من الامتحان لتسجيل البيانات.‏
وشدد على ضرورة التزام الطلاب بمجموعة الضوابط والسلوكيات الخاصة بالامتحانات المدونة ‏على رقم الجلوس، مؤكدا أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض الطالب للمساءلة‎. ‎
ودعا الطلاب إلى تظليل رقم الجلوس المكون من 6 أرقام بدوائر بشكل واضح، وذلك لضمان ‏قراءته إلكترونيًا، ناصحا إياهم بمشاهدة الفيديو التوضيحي على موقع الوزارة، والذي يوضح ‏بالتفصيل كيفية تظليل رقم الجلوس بشكل صحيح‎.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك