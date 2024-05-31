كونتي يقترب من تدريب فريق نابولي الإيطالي

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كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير في انتقالات اللاعبين والمدربين، آخر مستجدات مفاوضات نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق، منوهًا بأن المفاوضات اقتربت من النهاية.

وقال فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: وكلاء المدرب الإيطالي قد اقتربوا من إنهاء الاتفاق مع مسؤولي نابولي على التفاصيل النهائية للعقد.

وأضاف «رومانو»: تم الاتفاق على حقوق الصور الخاصة بالمدرب والنادي وكذلك الراتب الثابت لكونتي في حين أن مدة العقد ستكون حتى صيف عام 2027 «يونيو».

وأتم رومانو: يتم حاليًا الاتفاق على الطاقم المعاون لـ كونتي بتدريب فريق نابولي الإيطالي، في حين أن الإعلان الرسمي بات وشيكًا.