مافريكس يتجاوز تمبروولفز ويتأهل لنهائي NBA

صعد دالاس مافريكس لنهائي الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه)، بعدما حقق انتصاره الرابع (4-1) على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز، في خامس مباراة ضمن سلسلة لقاءاتهما بنهائي القسم الغربي للمسابقة.

وفاز مافريكس على تمبروولفز بنتيجة 124/103، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، صباح اليوم الجمعة (بتوقيت جرينتش).

وتقام الأدوار الإقصائية في البطولة بنظام (بلاي أوف)، حيث تجمع 7 لقاءات بين أي فريقين، على أن يتأهل للدور التالي الطرف الذي يحقق 4 انتصارات.

ولعب لوكا دونشيتش وكايري إيرفينج دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب تمبروولفز، حيث أحرز كل منهما 36 نقطة لمصلحة مافريكس.

وضرب دالاس مافريكس موعدا ناريا في نهائي البطولة مع بوسطن سلتيكس، الذي حسم نهائي القسم الشرقي لمصلحته في وقت سابق، عقب فوزه على إنديانا بيسرز بأربعة مباريات مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تبدأ سلسلة لقاءات مافريكس وسلتيكس، الجمعة المقبل، لتحديد الفريق المتوج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين.