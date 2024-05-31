تقرير: ازدهار التجارة بين الصين والدول العربية على مدى العقدين الماضيين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية شهد توسعا قويا خلال العقدين الماضيين منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني-العربي.

وارتفع إجمالي حجم تجارة السلع بين الصين والدول العربية إلى 2.8 تريليون يوان (حوالي 393.75 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 من 303.81 مليار يوان في عام 2004، بزيادة 820.9 في المائة، بحسب الهيئة.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، ارتفع حجم واردات الصين وصادراتها مع الدول العربية بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 946.17 مليار يوان، مسجلا رقما قياسيا لنفس الفترة، ويمثل 6.9 في المائة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين.

وتعد مصر و الإمارات والعراق وعمان وقطر و السعودية أكبر 6 شركاء تجاريين للصين من الدول العربية من حيث قيمة التجارة الخارجية، حيث تشكل قيمة التجارة بين الصين والدول الست 84.8 في المائة من إجمالي التجارة الصينية العربية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حسبما كشفت بيانات الهيئة.

وتعد الصين أكبر مصدر للسيارات والمنسوجات والملابس للدول العربية. وفي فترة يناير-أبريل من العام الجاري، زادت صادرات الصين من المنسوجات والملابس للدول العربية بنسبة 66.3 في المائة و3.2 في المائة على أساس سنوي على التوالي.

وتعد الدول العربية أكبر مصدر للصين من حيث منتجات الطاقة. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، استوردت الصين ما قيمته 397.29 مليار يوان من منتجات الطاقة من الدول العربية، أو 38 في المائة من إجمالي واردات الصين من منتجات الطاقة خلال هذه الفترة.

وفي الفترة نفسها، بلغ إجمالي التجارة بين شركات القطاع الخاص الصينية والدول العربية 497.14 مليار يوان، بزيادة 16.3 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل 52.5 في المائة من إجمالي التجارة الصينية العربية خلال هذه الفترة، بزيادة 5.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

وانعقد الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي في بكين الخميس الماضي، حيث وقعت الصين عددا من وثائق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.