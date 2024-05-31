 رئيس جامعة الزقازيق لـ«الشروق»: فتح تحقيق في مشاجرة طالبات التربية الرياضية - بوابة الشروق
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رئيس جامعة الزقازيق لـ«الشروق»: فتح تحقيق في مشاجرة طالبات التربية الرياضية

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 12:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 12:20 ص

قال الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، إنه قد تم فتح تحقيق بشأن واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الطالبات في كلية التربية الرياضية بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الواقعة برمتها قيد التحقيق وتمت إحالتها إلى المجلس التأديبي في الجامعة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وفقا لما ينتهي إليه التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عدد من الطالبات داخل حرم جامعة الزقازيق.

تبين من التحريات الأولية نشوب المشاجرة بين عدد من طالبات كلية تربية رياضية في جامعة الزقازيق، وتطورت إلى استلال طرفي المشاجرة أسلحة بيضاء (شفرات)، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة ثان الزقازيق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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