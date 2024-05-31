أعرب محمد عبد الكريم، المدرب العام لنادي المصري عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على جمهورية شبين بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مرت علينا فترة صعبة في ظل ضعط المباريات، واليوم حققنا فوزًا مهمًا على فريقًا محترمًا، وعبرنا واحدة من مطبات كأس مصر".

وأضاف: "اللاعبون عادة يستيهنون بتلك المباريات، ونحن حذرنا اللاعبين من ذلك، وأهم شيء اليوم هو الفوز والتأهل للدور التالي، وعند مواجهة فريق من الدوري الممتاز التركيز سيكون أكبر".

وتابع: "أخر مباراتين في الدوري العام الأداء كان جيدًا فيهما، ولا أريد التطرق للأخطاء التحكيمية ضدنا فيهما، واليوم حققنا فوزا مهمًا، وسنستريح الآن استغلالًا للأجندة الدولية".

وأكمل: "الأخطاء التحكيمية وخصوصًا في مباراة مودرن فيوتشر صعبة، والحكم حرمنا من لاعب مميز هو ميدو جابر، ومع ذلك كنا نستطيع أن نحقق الفوز".

وأتم محمد عبد الكريم تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن نختتم الدوري ونحن في المربع الذهبي، وأن نشارك في إحدى البطولات الإفريقية الموسم القادم، خصوصًا أننا نجد المساندة من إدارة النادي والجماهير".