رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى مواجهة أي محاولة للعبث بالأمن والاستقرار

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الخميس، بأن التهديدات التي تواجهها البلاد لم تعد تتمثل بفلول داعش المندحرة بل يتوجب الاستعداد للتعامل مع أي محاولة عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار المجتمعي.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، أكد السوداني خلال زيارته مساء اليوم إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه بالقيادات والآمرين ،: "أن مهمة الجهاز تتعدى مكافحة الإرهاب إلى التصدي لكل مهددات الأمن الوطني، ليشتمل على مواجة مُختلف التحدّيات الأمنية.

وأكد السوداني، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على " أهمية الأمن والاستقرار لنجاح خطط تقديم الخدمات للمواطنين، وأن الحكومة قد نجحت في إدارة معادلة العمل الخدمي في ظل تأمين الاستقرار الأمني وبما يقطع الطريق على المتربصين بالعملية السياسية".

ودعا الى" ضرورة العمل على بناء دور أكبر لتشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب في المضمار الاستخباري والفني، واعتماد التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية المتطوّرة والابتعاد عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية قد تؤثر في مهنية أداء الواجب".

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة العراقية بعد سلسلة هجمات طالت ثلاثة مطاعم للأكلات السريعة /كي إف سي /ومقار لشركة كتر بلر للمعدات الثقيلة الأمريكية ومعهد كامبريدج البريطاني لتعليم اللغه الإنجليزية.