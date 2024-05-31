عمرو الليثي في عيد الإعلاميين: الإعلام الصادق هو المصباح الذي يُنير عقول الأمة

في عيد الإعلاميين، وجه الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، تهنئة لجميع الإعلاميين، معبرًا عن تمنياته لهم بالنجاح والتقدم في دورهم الوطني لتقديم إعلام هادف تنويري توعوي.

وفي كلمته بمناسبة هذا اليوم، أكد الليثي أهمية دور الإعلام الصادق في إنارة عقول الأمة، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها الإعلام في ظل التقلبات التكنولوجية والرقمية السريعة، وحث على الاستمرار في التعلم واستخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز الشفافية والوعي الوطني.

وختم كلمته بتوجيه التهنئة لكل إعلامي يعمل بضمير واعي، مؤكدًا أن كلمته وصورته وصوته تمثل نورًا يسهم في طريق الحق والتقدم والرفاهية للأمة والشعب.