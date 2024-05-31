غرق 3 أشخاص في مصيف جمصة بالدقهلية

لقى شخص مصرعه غرقًا وأصيب اثنان آخران في بحر مصيف جمصة التابع لمحافظة الدقهلية.

كان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من نقطة تأمين مستشفى جمصة بغرق أكثر من شخص ووصولهم إلى المستشفى حيث تم إنقاذهم بجمصة شاطئ دريم وتم إرسال سيارتين إسعاف.

وتم نقل ثلاث حالات للمستشفى، وتوفى خالد السيد موال حسانين 39 سنة من ميت دمسيس أجا فور وصولهم إلى المستشفى، وإصابة كل من آيات محمد السعيد، 12 سنة من ميت دمسيس أجا، وعادل محمد عادل موسى، 5 سنوات من ميت دمسيس أجا.