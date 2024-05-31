محمد ثروت وبيومي فؤاد في كارت شحن لأول مرة الليلة على ART

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تعرض قناة أفلام 1ART لأول مرة الليلة في التاسعة مساء، حصريا ولأول مرة الفيلم الكوميدي "كارت شحن".

الفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبد المنعم، وضيفة الشرف هنا الزاهد.

الفيلم من تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول "شريف" موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا من خلال التطبيقات الرقمية وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.

الفيلم يعاد عرضه غدا السبت الساعة 2:30 ظهرا، ويوم الأحد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.