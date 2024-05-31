 محمد ثروت وبيومي فؤاد في كارت شحن لأول مرة الليلة على ART - بوابة الشروق
الجمعة 31 مايو 2024 4:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محمد ثروت وبيومي فؤاد في كارت شحن لأول مرة الليلة على ART


نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 4:30 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 4:30 م

تعرض قناة أفلام 1ART لأول مرة الليلة في التاسعة مساء، حصريا ولأول مرة الفيلم الكوميدي "كارت شحن".

الفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبد المنعم، وضيفة الشرف هنا الزاهد.

الفيلم من تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول "شريف" موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا من خلال التطبيقات الرقمية وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.

الفيلم يعاد عرضه غدا السبت الساعة 2:30 ظهرا، ويوم الأحد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك