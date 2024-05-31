ضبط لحوم ودواجن فاسدة و900 صنف مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالبحيرة

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أمرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بالمواصفات ومكافحة الغش التجاري والتدليس.

وأشارت بلبع في بيان اليوم إلى استمرار مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري في القيام بحملات رقابية مشددة في جميع مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن:

- ضبط كميات من اللحوم والدواجن والكبدة غير صالحة للاستهلاك الإنساني و200 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية في مركزي كوم حمادة وأبو حمص، بالإضافة إلى تحرير محاضر للبيع لحوم مكشوفة ولعدم الإعلان عن الأسعار.

- ضبط 5 جزارين قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية في مركزي دمنهور وبدر، إلى جانب كميات من اللحوم والكبدة غير صالحة للاستهلاك الإنساني، وتحرير محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- ضبط 900 صنف من مستلزمات الطبية منتهية الصلاحية و65 عبوة مبيدات و18 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في مركز أبو المطامير، بالإضافة إلى تحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.