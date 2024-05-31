وفد عربي في زيارة لكلية تجارة طنطا للتعاون في التعليم والتدريب

استقبل الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية التجارة بجامعة طنطا، وفدًا من مؤسسة تعليمية كبرى لبحث سبل التعاون في مجالي التعليم والتدريب.

ضم الوفد الدكتور خالد بن محمد العيبان، أستاذ الإدارة العامة والإدارة الصحية بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، والدكتور البراء فارس الشبيب، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للتدريب والتعليم، والدكتور نادر جلال كحلة، والدكتور محمد الدسوقي فتوح، ممثلين عن الشركة من مصر.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة دينا عيد الهادي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانيء محاريق، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بسام بارومة، منسق شعبة اللغة الإنجليزية، والدكتور محمود أدهم، أمين عام الكلية، وفادي ماهر، المشرف على الإدارة القانونية بالكلية.

وخلال الزيارة، حرص عميد الكلية على اصطحاب الوفد في جولة تفقدية لأرجاء الكلية، شملت قاعات الدراسة والمركز الجامعي للتطوير المهني بالكلية.