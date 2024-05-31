بعثة المواي تاي تغادر إلى اليونان للمشاركة في بطولة العالم للكبار

غادرت بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي مطار القاهرة الدولي متجهة إلى اليونان للمشاركة في بطولة العالم للكبار المقامة في اليونان خلال الفترة من 31 مايو حتى 10 يونيو المقبل.

ويشارك الاتحاد المصري للمواي تاي في المنافسات ببعثة مكونة من 5 لاعبين وهم نبيل علاء الدين في وزن 75 كجم +، أحمد ناصف وزن 91 كجم، أحمد فيصل بدوي في وزن 51 كجم، مي خالد في وزن 71 كجم، البطلة شهد مصطفى سيد من ذوي الهمم.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إنه تقرر المشاركة بخمسة لاعبين من ضمنهم لاعبة من ذوي الهمم وهي البطلة شهد مصطفى الحاصلة على فضية دورة الألعاب القتالية في السعودية والتي يتوقع أن تبهر الجميع في المنافسات.

وتتكون بعثة المنتخب المصري للمواي تاي من 5 لاعبين فيما يترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والحكم الدولي أحمد رمضان فيما تم الاستغناء عن مدرب لإفساح المجال لسفر المزيد من اللاعبين للمشاركة في البطولة فيما يقوم بدور التدريب والتوجيه رئيس الاتحاد.