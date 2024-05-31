تأبين الرئيس الإيراني يبرز الانقسام داخل الأمم المتحدة

أبرز تأبين الأمم المتحدة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي لقى حتفه في حادث تحطم مروحية مؤخرا، انقسامات عميقة داخل المنظمة العالمية، حيث أشادت دول عدة بإرثه بينما قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل الحدث.

وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، في بيان، إن "فترة ولاية رئيسي شهدت بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان المعروفة".

وقالت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة ، في بيان منفصل: "إنها فكرة سيئة من جانب المنظمة أن تقيم تأبينا لديكتاتور مسؤول عن قتل آلاف من مواطنيه"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلى النقيض من ذلك، وصف سفير بوروندي زيفيرين مانيراتانجا، نيابة عن 54 دولة أفريقية، الرئيس الإيراني الراحل بأنه "زعيم صاحب رؤية"، وأشاد بجهوده في تعزيز التعاون الدولي.