الحكومة الألمانية: لن نصبح طرفا في الصراع بقرار الأسلحة المتعلق بأوكرانيا

بددت الحكومة الألمانية المخاوف بشأن إمكانية اعتبار ألمانيا طرفا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا من خلال تغيير نهجها فيما يتعلق باستخدام كييف أسلحة ألمانية في استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية.

وأكد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر، اليوم الجمعة في برلين: "كان من الواضح دائما أن إتاحتنا أسلحة لأوكرانيا لا تعني أننا سنصبح طرفا في الحرب أو جزءا منها"، مضيفا أن السماح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد الحرب العدوانية الروسية، التي تنتهك القانون الدولي، لم يكن أبدا أمرا مثيرا للجدل فيما يتعلق بالقانون الدولي.

وأعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق اليوم منح أوكرانيا الإذن باستخدام الأسلحة التي زودتها بها ألمانيا ضد أهداف عسكرية في روسيا، مبررة ذلك بالهجمات الروسية من مواقع في المنطقة الحدودية المباشرة على منطقة خاركيف الأوكرانية.

وعندما سُئل عما إذا كان الإذن يتعلق بوضوح بالدفاع ضد هذه الهجمات، تحدث بوشنر عن "سياق واقعي"، مضيفا أن تغيير النهج بالطبع له علاقة بـ"تطور الحرب والتنسيق الوثيق مع أقرب شركائنا".