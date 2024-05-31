عمرو الليثي في عيد الإعلاميين: الإعلام الصادق هو المصباح الذي ينير عقول الأمة

وجه رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، تهنئة إلى جميع الإعلاميين بمناسبة عيدهم التسعين الذي يوافق اليوم الجمعة 31 مايو من كل عام، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم، ومواصلة دورهم الوطني فى تقديم إعلام هادف تنويري توعوي.

وقال عمرو الليثي، في كلمته بهذه المناسبة: "31 مايو، كعادتي كل عام، أتقدم إليكم، زملائي ورفاقي الإعلاميين بكل التقدير في عيدنا، معربا لكم عن احترامي العميق وأطيب تمنياتي في يوم نجتمع فيه جميعا لنتذكر إنجازاتنا في عام مضي، ونتطلع إلى المزيد في عام قادم بمشيئة الله".

وأضاف: "يأتي هذا العام علينا ونحن نرى كل يوم، بل كل ساعة، قفزات نوعية في عالمنا الإعلامي، فالتقليدي أصبح ورائنا والأدوات الرقمية تحيط بنا من كل جانب، ملزمة لنا بضرورة العمل بلا كلل، والتعلم والتسلح بالخبرات المتقدمة، وتكنولوجيات المعلومات الحديثة مجتهدين ومتشاركين جميعا لتسليط الضوء على قضايا مجتمعاتنا، وتعزيز الانفتاح والشفافية حماية لمصالحنا الوطنية وهمومنا القومية، فالإعلام الصادق هو المصباح الذي ينير عقول الأمة؛ وكما قال الوزير الألماني جوبلز "أعطني إعلاما من دون ضمير، أُعطك شعبا من دون وعي" فهنيئا لكل إعلامي كانت كلمته ضميره، صورته وصوته نورا في طريق الحق والتقدم والرفاهية لامته وشعبه".