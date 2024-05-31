مصطفى بكري ينتقد الحكومة بعد خطة رفع الدعم وزيادة الدواء: يا عمي بالراحة

انتقد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، الحكومة، مطالبا إياها بإدارة الملفات بشكل أفضل ومراعاة أوضاع المواطنين.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، موجها حديثه للحكومة: «يا حكومة ديري الملفات بشكل صح.. ما يصحش الرئيس يقول كلام ونجد على الأرض كلام ثاني.. أنت طالع لي دلوقتي تقول هتغلي البنزين؟ يا عمي بالراحة.. في حاجة اسمها فن إدارة الأزمة!».

وتابع: «الشعب ده متحمّل كتير ما تقعدش كل شوية الأدوية هتزيد.. أقسم بالله أنتوا بتعملوا لنا ربكة في البلد.. مينفعش.. الشعب عايز اللي يطبط عليه مش اللي يستفزّه».

وضرب «بكري» مثالا على إدارة الحكومة للأزمات، مستشهدًا بملف الكهرباء وتصريحات خبير الطاقة والكهرباء المهندس إبراهيم خيال حول وجود فاقد في الكهرباء بنسبة 60%.

وقال: «امبارح كان معايا المهندس إبراهيم خيال قال عندنا فاقد 60% من الكهرباء.. شوفي يا حكومة حكاية الفاقد الـ60%! وإحنا 2% بس بيكلفونا 800 مليون! حد فيكوا كلمه؟ حد فيكوا رفع التليفون قال له تعالى؟ ولا حاجة انسى.. الـ60% لو نزلوا لـ7% زي ما حصل قبل كده.. هنغنغ كهرباء».