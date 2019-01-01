 ولى عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولى عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 8:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 8:33 م

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصالا هاتفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم ،أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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