«الزراعة» تشن حملات بيطرية مفاجئة على أسواق وشوادر بيع الماشية ومنافذ اللحوم استعدادا لعيد الأضحى

قطاع «الثروة الحيوانية» يُعد الراعى الرسمى والشرعى لمنتجى ومربي وصناع الأنشطة الحيوانية والداجنة

شنّت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، عدة حملات على أسواق بيع الماشية، ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها من شوادر وأسواق، للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالفين، استعدادا لاقترب عيد الأضحى المبارك، حيث شدّدت الوزارة على مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور عبد الحكيم محمود، إن الهيئة استعدت مُبكراً لعيد الأضحى المبارك، من مراقبة للأسواق، أو طرح للحوم، منوّها بأنه تم تكليف كافة مديريات الطب البيطري بتكثيف حملاتها التفتيشية المفاجأة على أسواق بيع الماشية، وأماكن عرض وبيع اللحوم، ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة.

وأضاف محمود، لـ"الشروق"، أن أهمية ذبح الحيوانات داخل المجازر المعتمدة تتمثل في نشر الاطمئنان بين المواطنين بعد الكشف البيطرى على الحيوانات قبل الذبح، مشيرا إلى أنه يتم بواسطتها الذبح والنحر بالطرق العلمية السليمة، لضمان الحصول على لحوم أفضل، والحد من التلوث البيئى.

ولفت محمود إلى أن الهدف الأساسي من التفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، بجانب الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

ونوّه بأنه كلّف بإلغاء الإجازات والراحات لكافة العاملين فى المجازر والأطباء البيطرين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى، وكذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومديريات الزراعة، وحتى نهاية أيام التشريق، لضمان توافر الأضاحى بحالة صحية وسليمة، وكذلك اللحوم المعروضة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى من يتلاعب.

وكانت وزارة الزراعة، قد طرحت 3 آلاف رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحٍ، للبيع للمواطنين، بأسعار 52 جنيها للأبقار، 42 جنيها للجاموس، 60 جنيها لكل من الأغنام والماعز، وهذا السعر أقل عن العام الماضى بنسبة 10% تقريباً.

في سياق آخر، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الدكتور طارق سليمان، إن القطاع هو الراعى الرسمى والشرعى لمنتجى ومربى وصناع كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، لافتا إلى أن القطاع يعتمد على محورين أساسيين فى تحقيق التنمية، الأول هو التنمية العددية والكمية، من خلال خطط الزيادة والتوسع الافقى للثروة الحيوانية، من خلال عدد من المشروعات الجديدة والإجراءات المتبعة .

وأضاف سليمان، خلال مشاركته في ورشة العمل التي أطلقها معهد بحوث الإنتاج الحيوانى التابع لمركز البحوث الزراعية، لمناقشة ملامح الاسترتيجية الوطنية للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية، أمس، أن المحور الثانى هو التنمية، من خلال التحسين الوراثى، وتحسين معدلات أداء الحيوان تناسلياً كان أو إنتاجياً، وذلك من خلال استيراد عجلات عشار أو تحت عشار تتميز بأفضل معدلات إنتاجى وتناسلى ومتأقلمه مع الأجواء والظروف البيئية المصرية، وإستيراد السائل المنوى لطلائق متميزة وراثياً تستخدم فى تلقيح الحيوانات إصطناعياً للحصول على نتاج يحمل صفات وراثية متميزة.