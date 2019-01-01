القوات العسكرية اليمنية تفكك لغما بحريا حوثيا بسواحل البحر الأحمر

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تمكنت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية في الجيش اليمني اليوم الأربعاء، من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر، غربي محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري في التشكيل البحري - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري زرعه الحوثيون، بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس.

وكان التشكيل البحري أعلن - الأسبوع الماضي - أسر ثلاثة من العناصر البحرية الحوثية في تلك السواحل بكمين محكم وإحراق قاربهم، أثناء عملية استطلاعية لتلك العناصر لتفخيخ المياه وزراعة الألغام.

وتقوم فرق التشكيل البحري في المنطقة الخامسة بعمليات مسح دورية للمياه الدولية وسواحل ميدي وعبس، لتأمينها والتأكد من خلوها من مخاطر الألغام، التي تمثل تهديدا كبيرا للصيادين وحركة السفن في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.