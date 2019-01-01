تقرير إيطالي: مصراتة تتفاوض مع الجيش الليبي مقابل وقف الغارات عليها

• الطيران الليبي يشن غارات على مواقع للميليشيات في غريان.. وإغلاق حقل الشرارة النفطي



كشفت وكالة "نوفا" الإيطالية، أمس الثلاثاء، عن مفاوضات يجريها وفد من قبائل مدينة مصراتة الليبية مع وسطاء مقربين من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر؛ وذلك بهدف وقف الحرب وتجنيب مصراتة المعارك.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن أحد القيادات القبلية بمصراتة، والذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن وفد قبائل مصراتة ركز في تواصله مع الوسطاء على تجنيب مصراتة حمام الدم والدمار وتوقف الغارات الجوية على المدينة.

وأشار القيادي القبلي إلى أن الوفد عرض في المقابل سحب مقاتلي وكتائب مدينة مصراتة من العاصمة الليبية طرابلس وتوقف التحريض الإعلامي وفتح الطريق الساحلي للحركة بين شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن الوسطاء نقلوا النقاط إلى قيادة الجيش في الرجمة وأنه على الرغم من أن التواصل لا يزال في مراحله الأولى إلا أن الأجواء الإيجابية هي السائدة بين مختلف الأطراف حتى الآن.

ميدانيا، شن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي غارات جوية دقيقة، ليل أمس الثلاثاء، على مواقع تابعة للميليشيات في ضواحي مدينة غريان، تسببت في تدمير مخازن للأسلحة والذخيرة.

واستهدف القصف عددا من المساكن التابعة للميليشيات المسلحة التي يستغلونها في تخزين الأسلحة بمنطقة أبو غيلان، وكذلك تجمعات عسكرية بالقرب من منطقة القواسم، وهو ما أدى إلى انفجار كل الذخيرة الموجودة في هذه المواقع، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

بدوره، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "المعارك في الخله ووادي الربيع وعين زارة، شهدت سيطرة الجيش على تبة دفاعية كانت تعوّل عليها الميليشيات في الدفاع كنقطة حصينة في طريق تقدم الجيش وأصبحت الآن ضمن أماكن سيطرتنا".

من ناحية أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إنه يجري إغلاق حقل الشرارة النفطي، الأكبر في ليبيا، أمس الثلاثاء، وذلك بعد غلق صمام على خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي. ولم يتضح بعد موقع الصمام.

وكان الحقل، الذي ينتج 290 ألف برميل يوميا، أُغلق في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سدت جماعة مجهولة صماما على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية.