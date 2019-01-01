 الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 2:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 2:56 م

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت اليوم الأربعاء من إحباط محاولة تسلسل 18 شخصاً حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المصدر القول إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفروا جميعا إلى داخل العمق السوري.

وأوضح أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وكمية من الذخيرة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية في ظل الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.

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