 أوكرانيا: عمدة كييف يبحث مع محامي ترامب في نيويورك سبل التعاون بين البلدين - بوابة الشروق
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أوكرانيا: عمدة كييف يبحث مع محامي ترامب في نيويورك سبل التعاون بين البلدين

كييف - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 5:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 5:52 م

بحث عمدة العاصمة الأوكرانية "كييف" فيتالي كليتشكو مع محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني، الوضع في أوكرانيا وفرص تعزيز التعاون بشكل أكبر بين البلدين.

وقال عمدة كييف - على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - : "إنه تلبية لدعوة من صديقي القديم وأحد أكثر عُمد البلاد احترامًا في العالم، التقيت رودي جولياني في نيويورك، وناقشنا فرص تعزيز التعاون بين البلدين".

وأعرب عن امتنانه لأصدقاء أوكرانيا الذين يساعدون البلاد ويؤمنون بها، مضيفًا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في كييف في المرة القادمة.

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