وزير السياحة القبرصى يقترح تنظيم برامج سياحية مشتركة بين مصر وقبرص

استقبلت وزيرة السياحة، ساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال السياحة.

وتم مناقشة مقترح الوزير القبرصى بتنظيم برامج سياحية مشتركة بين البلدين، بحيث تجمع رحلة السائح زيارة الدولتين وتتضمن البرامج سياحة ثقافية وسياحة الغوص وسياحة شاطئية، بالإضافة إلى عمل حملات ترويجية مشتركة لتسويق هذه البرامج السياحية عالميا، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة إليهما، خاصة من الأسوق البعيدة مثل الصين، مشيرًا إلى اجتماعه مع مسئولي شركة مصر للطيران والذي تناول سبل تعزيز التعاون مع الشركة، وزيادة رحلات الطيران بين البلدين.

واستهلت وزيرة السياحة اللقاء بالتأكيد على العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وما تشهده من تطور متزايد على مختلف مستوياتها، سواء في إطارها الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، والتي انطلقت من القاهرة في نوفمبر 2014، وتم عقد 6 قمم ثلاثية في إطارها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه اليوناني والقبرصي، مشيرة إلى تطلع وزارة السياحة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الجانب القبرصى.

ومن جانبه أعرب ساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي، عن سعادته لتواجده في مصر، لافتا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية في كافة المجالات وخاصة في مجال السياحة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزيرة السياحة المصرية للنهوض بقطاع السياحة في مصر.

ومن جانبها رحبت الوزيرة بالمقترح، مشيرة إلى أن الخطة الترويجية للوزارة ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والمصري الذي أطلقته الوزارة، تستهدف تنويع الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر وفتح أسواق جديدة مثل أسواق شرق آسيا.

واستعرضت الوزيرة برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى والذى بدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2020، مشيرة إلى أن برامج التحفيز تعد أداة تسويقية واسعة الانتشار في الكثير من الدول، وتهدف إلى فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة، مشيرة الى إمكانية الاستعانة ببرنامج التحفيز عند تنظيم البرامج السياحية المشتركة بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم عقد لقاءات بين القطاع الخاص في مصر ممثلا في الاتحاد المصرى للغرف السياحية ونظيره القبرصى لدراسة كيفية تنفيذ المقترح القبرصي.

كما تناول الوزيران كيفية تنشيط "سياحة الكروز"، حيث أشار وزير السياحة القبرصي إلى أهمية الاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات الكبرى المنظمة لهذا النوع من السياحة لتنظيم رحلات لها في منطقة شرق البحر المتوسط.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزيران الهدايا التذكارية، وعقدا لقاءات إعلامية مع وكالة الأنباء القبرصية والتليفزيون الرسمي القبرصي.

الجدير بالذكر أن وزيرة السياحة المصرية كانت التقت بالسيد ساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي، ووزيرة السياحة اليونانية خلال مشاركتها في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، التى عُقدت خلال الفترة من 6 - 10 مارس الماضي في العاصمة الألمانية برلين.