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اقترح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتقييد مشروعات الطاقة النووية مع السعودية.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء أن المقترح يقضي بأن تمويل بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي لمشاريع الطاقة النووية للمملكة سيحتاج إلى تلبية بعض الشروط.

وتتطلب الشروط إبرام اتفاقيات وضمانات شاملة مع السعودية، بشكل يحول دون قدرة المملكة على امتلاك منشآت نووية حساسة على أراضيها أو الانخراط في أنشطة تخصيب نووية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين في بيان إن التشريع "يضمن ألا يقوم دافعو الضرائب الأمريكيون بتمويل قنبلة نووية سعودية".