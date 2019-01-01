القبض على ساسة ورجل شرطة في عملية ضد «مافيا ندرانجيتا»

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تم اعتقال 17 شخصا، من بينهم ساسة محليون بارزون ورجل شرطة، في عملية كبيرة للشرطة الإيطالية ضد "مافيا ندرانجيتا".

وفي بيان اليوم الأربعاء، قالت الشرطة إنها استهدفت عصابة "ليبري" الإجرامية، التي تردد أنها سيطرت على عدة مناطق في بلدة ريدجو كالابريا.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز 12 شخصا بانتظار المحاكمة ووضع 5 آخرين قيد الإقامة الجبرية، مضيفة أنه من بين المحتجزين ساسة ورجال أعمال ومحام ورجل شرطة.

ولم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء المحتجزين. وقال البيان إنه تم وضع رجل الشرطة قيد الإقامة الجبرية في منزله بتهمة محاولة نقل معلومات سرية إلى سياسي إقليمي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية ( أنسا ) ، فإن اعتقالات الساسة البارزين شملت أليساندرو نيكولو، المستشار الإقليمي لحزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، وسيباستيانو روميو، كبير المستشارين الإقليميين للحزب الديمقراطي الحاكم (يسار الوسط).

وتم احتجاز نيكولو في السجن بينما تم إخضاع روميو للإقامة الجبرية.

ونشأت ندرانجيتا، وهي أقوى عصابات المافيا في إيطاليا، في كالابريا التي تتبع حكومتها المحلية الحالية الحزب الديمقراطي الحاكم.

وقالت الشرطة إن تحقيقاتها جرت بالاستعانة بتسجيلات هاتفية وإخباريات من عناصر منشقة عن المافيا - وهى نادرة للغاية في مافيا "ندرانجيتا" شديدة السرية.

وأدت العملية اليوم الأربعاء أيضا إلى مصادرة أصول مرتبطة بالمافيا تبلغ قيمتها عدة ملايين من اليورو، بما فيها مطاعم وشركات بناء ووكالات عقارية.