استئناف عمليات سحب اليانصيب في الفلبين بعد وقفها بسبب تقارير عن الفساد

استؤنفت عمليات سحب اليانصيب التي تنظمها الدولة في الفلبين، اليوم الأربعاء، بعد أن ألغى الرئيس رودريجو دوتيرتي جزئيا أمر وقف جميع أنشطة اليانصيب التي تديرها الوكالة الخيرية الحكومية وسط تقارير حول فساد كبير.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو، أنه تم السماح باستئناف عمليات اليانصيب التي تديرها الدولة فقط.

وقال: "يستمر تعليق بقية عمليات اليانصيب التي تتم بناء على توكيلات أو تراخيص أو تصاريح من مكتب اليانصيب الخيري الفلبيني (بي سي إس أو) إلى حين التحقيق في أنشطة غير قانونية وممارسات فاسدة مرتبطة بها".

وقال السكرتير التنفيذي سلفادور ميديلديا إنه تم السماح باستئناف عمليات اليانصيب التى تديرها الحكومة بعد أن "لم يجد المحققون أي إنحرافات في سير عملياته".

وأضاف: "بقيت طهارتها نقية ولم تتلوث، ويتم اتباع القواعد التنظيمية المناسبة".

ويدير مكتب اليانصيب الخيري عمليات اليانصيب الحكومية وفي المدن الصغيرة وغيرها من أنظمة المقامرة المحلية في محاولة لجمع الأموال من أجل البرامج الصحية والمساعدة الطبية والخدمات والجمعيات الخيرية.