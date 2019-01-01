علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الزيادة السكانية، وسبل تعامل الدولة مع هذه المسألة، في إطار عرض نتائج مبادرة حياة كريمة.

وأضاف السيسي خلال جلسة حياة كريمة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب: "لما أكون في بيت ظروفي صعبة، هل المناسب عدد الأبناء اللي أجيبهم فوق طاقتي، فوق طاقتي يبقى فوق طاقة الدولة، طيب ده هنعمل فيه إيه؟".

وتابع السيسي: "لو أي إنسان يتصور إن الفكرة إنك تأكل وتشرب فلأ، إنت بتختذل العلاقة بينك وبين أبنائك بشكل غير مناسب، لا والله، لا طبعًا، مش أكل وشرب بس، إحنا مش بنربي بقى...، لأ مش عايز أقول دي، ميصحش، ده إنسان"..

انطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر