تجمع نحو 400 شخص مساء الثلاثاء عند محطة قطارات فرانكفورت في ألمانيا لتأبين الشاب الذي قتل بعد أن دفعه رجل إريتري أمام أحد القطارات في المحطة.



وقال رئيس "بعثة المحطات"، منظمة خيرية، كارستن باومان، إن وفاة الطفل تمثل "كارثة لا معنى لها" بالنسبة لذويه، مضيفا: "لا نستطيع أن نصدق أن تنقطع حياة بدأت لتوها، بشكل عبثي". دعا باومان المشاركين في التأبين لتسجيل أسمائهم في سجل المعزين.



وكان من المنتظر أن يجري التأبين في صالة المحطة، ولكن ونظرا لتزايد عدد المشاركين في التأبين، فقد تقرر نقله إلى الساحة المؤدية للمحطة.



وقالت يوتّا ييكل، القسيسة الإنجيلية المشاركة في التأبين: "علينا ألا نسمح بأن تنتشر أفكار الكراهية".



ودعت ييكل لمساندة الضحايا، وقالت: "علينا أن نتماسك، وألا نسمح لأنفسنا بالانجراف للغضب والعنف".



شارك في القداس ممثلون عن الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية في فرانكفورت، إضافة إلى عاملين في بعثة المحطات، وهي منظمة خيرية، ومندوبون عن الطوائف الإريترية في فرانكفورت.



أعقب قداس التأبين اعتصامان لتجمعين سياسيين مختلفين، "وكانت هناك نقاشات ساخنة، ولكن لم يحدث اعتداء من قبل أي طرف على الطرف الآخر" حسب متحدثة باسم شرطة فرانكفورت.



ويشتبه في أن رجلا من إريتريا (40 عاما)، يعيش في سويسرا، دفع طفلا في الثامنة من عمره وأمه أمام قطار سريع لدى دخوله محطة القطارات، مما أودى بحياة الفتى بين القضبان في حين نجحت أمه في النجاة وأصيبت بجروح فقط.



صدر أمر يوم الثلاثاء بالقبض على المشتبه به.