تعهد وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الثلاثاء بالضغط على الاتحاد الاوروبي لوقف هجوم على العاصمة الليبية طرابلس.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من سالفيني مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا فتحي باشاغا، بحسب بيان نشرته داخلية الوفاق في صفحتها على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء.



وقال البيان "وزير الداخلية الإيطالي قال إن الهجوم على العاصمة طرابلس يجب أن يتوقف وأن على الدول التي تتدخل في الشأن الليبي يجب تتوقف عن هذا التدخل من أجل إستقرار ليبيا".



وتابع البيان "أكد الوزير الإيطالي ان حكومة إيطاليا ستبذل قصارى جهدها من أجل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي كي يكون موقفه عادلا وإيقاف الهجوم على العاصمة طرابلس".



وأضاف الوزير الإيطالي أيضا أن حكومة إيطاليا ستكون اكثر صرامة خلال الاجتماع القادم الذي سيعقد مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع حد لهذا العدوان على العاصمة.



من جانبه، رد وزير داخلية الوفاق بقوله "إننا مع الحوار ولا نرفض الحوار والشرق الليبي لا يمثله حفتر.



يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي الذى يقوده خليفه حفتر شن في الرابع من شهر ابريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما أسماهم بـ"الميليشيات الإرهابية".



من جانبها، دفعت حكومة الوفاق، المدعومة دوليا، بقوات للتصدي للهجوم.