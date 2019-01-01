غادة والي: بناء الوعي لدى المجتمع المحلي أهم ما يشغلنا في وزارة التضامن

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن "بناء الوعي على مستوى المجتمع المحلي، أهم ما يشغلنا في وزارة التضامن".

وأضافت خلال كلمتها بجلسة مبادرة حياة كريمة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الوزارة تعمل حاليًا على برنامج "وعي" ومن المقرر تطبيقه في كل قرية على مستوى الجمهورية، متابعة أن هدفه تعزيز الوعي بقضايا مهمة مثل الزيادة السكانية وأمن الوطن على سبيل المثال.

وأوضحت أن هذا البرنامج سيتضمن عمل مسارح في الشارع وندوات في القرى المختلفة لتوعية المواطنين بمسؤوليتهم وواجباتهم تجاه الدول بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية والخبراء المعنيين.

انطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر