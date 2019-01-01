العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاهي في الهند بنهر في جنوب البلاد

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء، العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاهي في الهند في نهر بجنوب الهند، وذلك بعد نحو 36 ساعة من اختفائه.

وكان "في جيه سيدهارثا" قد اختفى من على جسر فوق النهر في بلدة مانجالورو مساء أمس الأول الاثنين، ما أثار تكهنات حول مواجهته لصعوبات مالية واحتمالية انتحاره.

وقال سانديب باتيل، مفوض شرطة مدينة مانجالورو " عثر صيادون على جثته صباح اليوم، على بعد 500 متر من الجسر فوق نهر نيترافاتي".

ونقلت وكالة أنباء الهند الآسيوية عن مصادر بأسرة سيدهارثا القول إنه تم تسليم جثته للأسرة بعد إجراء التشريح، ويجرى نقله لمسقط رأسه لاتمام مراسم دفنه.

وقال مجلس إدارة شركة كافيه كوفي داي انتربرايز ليمتد في بيان لبورصة بومباي إنه عقد اجتماعًا طارئا، وقام بتعيين "اس في رانجاناث" رئيسا مؤقتا للمجلس.

وقد انخفضت أسهم الشركة في البورصة بنسبة 99ر19 %.

ويشار إلى أن شركة "كافيه كوفي داي انتربرايز ليمتد" هي إحدى أنجح الشركات في الهند خلال العقود الماضية.

وتمتلك الشركة 1700 فرع في أنحاء الهند، وتعرف بأنها وراء شهرة مشروب القهوة في الهند التي يفضل سكانها بصورة كبيرة تناول الشاي.

وكان سيدهارثا في طريقه إلى مدينة مانجالورو مساء أمس الأول الاثنين عندما طلب من سائقه أن ينزله عند جسر نهر نيترافاتي، وأن ينتظره حتى يفرغ من التنزه سيرا على الأقدام على الجسر .

وقالت الشرطة إن السائق أبلغ الشرطة بعد عدم عودة سيدهارثا للسيارة ولم يستطع هو العثور عليه.

وذكرت تقارير إعلامية أن سيدهارثا كان يعاني من تراكم الديون عليه.